Україна вимагає від Російської Федерації звільнити викраденого російськими спецслужбами українського військовослужбовця біля адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Продовжує зростати кількість українських громадян, незаконно затриманих російською стороною. 30 травня український військовослужбовець пропав безвісти поблизу адміністративної межі між материковою Україною та окупованим Кримом. Як вияснилося пізніше, він був викрадений російськими спецслужбами, які звинуватили його у так званому "порушенні державного кордону". Ми вимагаємо від російської сторони негайно його звільнити", - наголосив Цимбалюк.

Як відомо боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник 30 травня вранці біля адмінкордону з окупованим Кримом. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку у ЗСУ, неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами, у зв'язку з чим вважається, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Через декілька днів у ФСБ РФ заявили, що українського військового було затримано, відносно нього порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". 3 червня суд в окупованому Криму узяв Добринського під арешт терміном на один місяць — до 1 липня.