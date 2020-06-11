Окупанти в Криму оштрафували імама за "незаконну місіонерську діяльність"

09:15 12.06.2020   Крым

В окупованому Криму так званий мировий суд міста Алушти оштрафував імама Юсуфа Аширова на 5 000 рублів (близько 2 тисяч гривень) за "незаконну місіонерську діяльність".

Про це повідомляє правозахисна група "Крымская солидарность".

"Визнати Аширова Рустема Серверовича винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 5.26 КоАП РФ", - йдеться в резолютивній частині постанови, копію якої має у своєму розпорядженні Кримська солідарність.

Як вважає адвокат Рустем Кямілєв, адміністративну справу проти його підзахисного порушено "через системний тиск на непідконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади".

При цьому рішення щодо Аширова "мировий суд" виносив за відсутності адвоката.

"Не зважаючи на те, що ми подали клопотання про відкладення, оскільки я працював в іншому судовому процесі, у Ростові-на-Дону, суд не взяв це до уваги і направив рішення на мою адресу про відмову. Сторона захисту планувала допитати кілька свідків, однак засідання провели без захисника і винесли штраф. Звичайно, ми оскаржуватимемо це рішення", - прокоментував адвокат.

Нагадаємо: 1 квітня 2020 року "прокуратурою" Алушти було порушено адміністративну справу відносно імама релігійної громади «Алушта» за «незаконну місіонерську діяльність».

2 червня 2020 року в Алуштинському міському "суді" допитали двох свідків — юриста Духовного управління мусульман Криму Ібраїма Каймакіна та імама релігійної громади, яка входить до ДУМК, Ризу Куртаметова. У своїх свідченнях вони виступали як особи, які підтримують адміністративну відповідальність імама Аширова.

Всього на окупованому півострові зафіксовано шість подібних переслідувань стосовно різних релігійних організацій у "мирових судах". За даними Кримської правозахисної групи, на півострові порушено, як мінімум, 78 адміністративних проваджень щодо релігійних організацій та їхніх членів. В рамках цих проваджень винесено штрафи на суму не менше 905 500 рублів (345 222 грн).



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