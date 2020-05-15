Офіційний Вашингтон затвердив повною мірою пакет допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на суму $250 млн по лінії Пентагону.

Про це повідомило в четвер на офіційній Facebook-сторінці Посольство України у США, передає Укрінформ.

"Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму $250 млн за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (USAI)", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

За умовами американського законодавства, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування сектору безпеки і оборони.

Нинішній пакет допомоги США передбачає надання Україні, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо.

Як підкреслили в Посольстві, "це сприятиме посиленню бойової спроможності української армії, але, головне, допомога США спрямована на збереження життя і здоров’я українських воїнів, які борються з російською агресією".

Водночас окремий акцент у пакеті допомоги цього року здійснюється на підтримці ВМС Збройних Сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

У цьому зв'язку Посольство України в США подякувало американським партнерам за продовження потужної підтримки процесу реформ та зміцнення оборонних можливостей України на передовій боротьби з російською агресією.

"Реформа сектору безпеки і оборони України, наближення його до стандартів НАТО є одним з головних пріоритетів українського уряду",- підкреслили в Посольстві України у США.