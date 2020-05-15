Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні в 2020 році військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів у межах програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (USAI).

Україна в повідомленні Пентагона названва «важливим партнером на передовій лінії стратегічного суперництва з Росією». У тексті також наголошується, що США і надалі рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародних визнаних кордонах, передає Радіо Свобода.

Раніше цього ж дня пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США американський Конгрес 11 червня затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 мільйонів доларів.

Наприкінці травня були повідомлення, що Пентагон сповістив Конгрес про те, що Україна може отримали додаткові 125 мільйонів доларів військової допомоги, оскільки Київ досяг прогресу у ключових реформах. Йшлося про те, що пакет являє собою другу половину з тих 250 мільйонів доларів допомоги, передбачених для України у оборонному бюджеті США на 2020 рік.