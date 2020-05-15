В окупованому Криму співробітники ФСБ затримали кримського татарина, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти політв'язня Енвера Сейтосманова.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність".

«У Балаклавському районі Криму в селі Орлиному оперативними співробітниками ФСБ затриманий Бекіров Руслан Назимович», - повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Рустема Кямілева.

За словами адвоката, Руслану Бекірову інкримінують ст. 307 КК РФ 9 (Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад).

«Він подзвонив мені і встиг розповісти, що його посадили в транспортний засіб і везуть на Леніна, 41. Інкримінують ст. 307 КК РФ », - прокоментував адвокат.

Раніше кримський татарин звертався в правозахисний офіс в Сімферополі за юридичною консультацією, оскільки 29 березня 2019 року його затримували співробітники ФСБ і схиляли до співпраці в кримінальній справі політв'язня Енвера Сейтосманова.

Незважаючи на це, Бекіров Руслан взяв участь у судовому процесі і виступив на стороні захисту, розповівши про тиск з боку спецслужб. 11 квітня 2019 року чоловік подав заяву про злочин в Військово-слідчий комітет Чорноморського флоту.