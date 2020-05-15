По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 10 и 11июня прошли следующие мероприятия:

1. Экипажи танковых подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО на полигонах Северного Кавказа приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта применения танков в борьбе с вооруженными группировками.

В соответствии с требованиями командующего войсками 49-й армии генерал-майора Михаила Зусько занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности, в том числе в горно-лесистой местности.

Стрельбы проводятся исключительно во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командиров танковых экипажей.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Боевая подготовка в общевойсковой армии спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Данные огневые занятия только начинают комплекс мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО и задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.

2. В рамках полевых занятий минометчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии усовершенствуют тактику «кочующих» минометов в летнем периоде обучения.

На полигоне Тарское артиллерийские расчеты с применением минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, поразят мишени, имитирующие легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника, скрытые за рельефом местности.

Для обнаружения целей будут задействованы современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Современные средства разведки повышают эффективность поражения целей и защиту подразделений артиллерии от сил противника.

Всего на занятиях по огневой подготовке повысят уровень профессионального мастерства около 2 тыс. артиллеристов объединения, при этом будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

3. Ракетчики соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии приступили к совершению марша на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения боевых задач.

На полигоне военнослужащие оборудуют огневые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также отработают электронные пуски ракет. В ходе одного из эпизодов учения расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут условный ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии до 500 км.

В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

В учениях принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

4. Танкисты мотострелкового соединения ЮВО приступили к практическим занятиям на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течении двух недель экипажи будут осваивать новейшие российские танки Т-90А. На танкодроме механикам-водителям предстоит научиться преодолевать ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, косогоры, участки скоростной стрельбы, маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия.

Наводчики-операторы и командиры танков будут тренироваться в разведке и классификации целей, определении дальностей до них и очередности поражения.

Этапу практических действий предшествовали теоретические занятия, а также тренировки по вождению и стрельбе из танков на новейших компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием.

Программное обеспечение современных тренажеров позволяет имитировать не только погодные условия, время года и дня, но и создавать единую для всех обучаемых виртуальную тактическую обстановку реального боя.