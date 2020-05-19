"Після Тузли можна чекати чого завгодно": екс-голова Радміну АРК попередив про російську загрозу з Криму
|20:15 11.06.2020
|Крым
Україні слід бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексований Крим.
Як пише УНІАН, таку думку висловив екс-голова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.
"Краще бути готовими і не особливо сподіватися на те, що зараз хтось стане поруч з нами з багнетами", – зауважив він.
У цьому контексті Куніцин нагадав про непередбачувані дії РФ з островом Тузла. "Хто міг спрогнозувати події на Тузлі? Два президенти – Леонід Кучма і Володимир Путін – зустрілися, роз'їхалися, а наступного дня нам почали насипати 4-кілометрову дамбу, і це тривало протягом місяця. Залишалася доба для того щоб з'єднати дамбу з островом. Якби не жорстка позиція президента, силовиків, кримської влади, прикордонників, Збройних Сил, якби ми не затопили 2 баржі вночі, невідомо, чим би це все закінчилося", – нагадав він.
"Після Тузли я прекрасно зрозумів, що чекати можна чого завгодно", – резюмував екс-чиновник.
Раніше Сергій Куніцин заявив про те, що наразі в анексованому Криму вичерпані всі запаси прісної води.
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