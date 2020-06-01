Норвежский оператор европейской каботажной линии UECC и GoodShipping Program запустили совместную программу трехмесячных испытаний биотоплива (BFO) в качестве вспомогательного судового топлива.

Как сообщает Portnews со ссылкой на пресс-релиз GoodShipping Program, теперь в программе испытаний биотоплива будет участвовать производитель автомобилей премиум-класса BMW Group. Автомобили BMW будут перевозиться в тестовом режиме на Ro-Ro автомобилевозе MV Autosky длиной 140 м и вместимостью 2080 единиц, заправленном экологичным топливом BFO. По предварительным оценкам, перевозка партий автомобилей BMW Group на MV Autosky приведет к 80-90% сокращению выбросов CO2 или более 400 тонн углерода. Об этом пишут Порты Украины.

Этим экспериментом BMW намерен добиться создания углеродно-нейтральной цепочки поставок своих автомобилей. Это также является основной целью программы GoodShipping, которая позволяет грузовладельцам снизить воздействие на окружающую среду.

MV Autosky впервые был забункерован биотопливом 16 марта 2020 года в порту Роттердам. В ходе испытаний будут проводиться бункеровочные операции некоторым объемом биотоплива по июль 2020 года. Сейчас Ro-Ro судно опробует BFO на маршруте между бельгийским портом Зебрюгге и испанским портом Сантандер.

Биотопливо BFO (на основе растительного масла) использовалось в смеси с конвенциональным топливом. Поставщиком BFO является компания GoodFuels. Топливо практически не дает выбросов оксидов серы (SOx) и выделяет на 80-90% меньше углекислого газа (CO2) в сравнении с обычными видами топлива.

Норвежская компания United European Car Carriers (UECC, совместная 50/50 линия японской NYK Line и шведской Wallenius Lines) была создана в 1990 году. Она оказывает услуги каботажных перевозок и логистики автомобилей, фургонов и тяжелых и тяжеловесных грузов в Европе. Компания сотрудничает со всеми основными производителями автомобилей. На 20 специализированных автомобилезах UECC ежегодно перевозит около 1,5 млн. единиц автомобилей, 30 тыс. единиц негабаритных и тяжеловесных грузов и 300 тыс. тонн генеральных грузов. В управлении компании есть несколько европейских терминалов для перевалки автомобилей и навалочных грузов.

Компания GoodFuels стала одним из первых поставщиков экологичного судового морского топлива в Нидерландах и выстроивших всю цепочку поставок биотоплива в качестве бункерного топлива, включая поставку исходного сырья, производство и переработку, распределение, обеспечение качества и маркетинговых программ совместно с портами, правительствами и поставки конечным потребителям. Операции GoodFuels имеет сертификацию RSB.

GoodFuels является частью группы GoodNRG, которая работает под различными марками и компаниями по продажам, маркетингу, торговле, исследованиям и разработкам, а также по производству действительно устойчивых видов топлива для транспортных сегментов, для которых биотопливо является одной из лучших или единственно приемлемых долгосрочных альтернатив. GoodFuels имеет партнерские отношения с Varo Energy по распределению и разработке специальных решений по смешиванию низкоуглеродистого судового топлива для региона ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен).



MV Autosky. Фото: uecc.com