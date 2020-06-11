Протягом місяця Україна отримає понад 4 мільярда доларів від міжнародних партнерів

19:15 11.06.2020   Украина

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту щодо 100 днів уряду, пише Економічна правда.

Шмигаль зазначив, що меморандум з МВФ передбачає отримання Україною траншу 2,1 мільярда доларів "сьогодні-завтра".

"Стосовно співпраці з ЄС - це 1,7 мільярда євро макрофін допомоги з двох частин: остання частина четвертої програми макрофіну - 500 мільйонів євро, і 1,2 мільярда євро - 5 пакет допомоги ЄС, частину з якого ми також маємо отримати у цьому році. 

Загальна сума коштів отримана Україною у цьому місяці буде більше 3,2 мільярдів доларів", - зазначив очільник уряду.

Також, за його словами, кошти від Світового банку можуть надійти протягом 1 місяця.

"Кошти Світового банку ми плануємо отримати протягом одного місяця, основним індикатором для СБ було підписання меморандуму з МВФ.

Протягом найближчого місяця ми очікуємо отримання всіх траншів від всіх наших фінансових партнерів.

Шмигаль уточнив, що обсяг домовленостей із Світовим банком становить 1 мільярд євро. 

Він зазначив, що умови опублікують пізніше, і вони схожі на умови МВФ.

Раніше повідомлялось, що міністр фінансів Марченко заявляв, що наявність програми stand-by з МВФ дозволить Україні додатково отримувати фінансування від інших партнерів на майже 3 млрд доларів.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.



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