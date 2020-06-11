В Греции сообщают о росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу страны со стороны Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Количество нелегальных мигрантов, которые пытались попасть на территорию страны из Турции через Эврос, во вторник оказалась вдвое больше, чем в предыдущие дни. За сутки полиция остановила более 400 человек в пограничных зонах у городов Тичеро и Ферес.

В предыдущие дни на этом участке пограничники задерживали в среднем 200-250 искателей убежища.

Источники в министерстве гражданской защиты связывают это с традиционным увеличением потока мигрантов летом.

Напомним, в конце мая министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис сообщал, что Греция собирается расширить забор на границе с Турцией для защиты от нелегальных мигрантов.