В армейском корпусе Черноморского флота, дислоцированном в Республике Крым, прошла командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления.

В ходе одного из элементов КШТ подразделения связи армейского корпуса развернули пункты управления и обеспечили устойчивую связь между командными пунктами соединений – участников тренировки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Связисты отработали вопросы прохождения команд между соединениями и воинскими частями с помощью автоматизированных систем управления (АСУ) и выполнили нормативы по развертыванию полевых узлов связи и современных АСУ.

В соответствии с планом КШТ была проверена мобильность полевого узла связи, личный состав которого с получением сигнала развернул аппаратные и станции на местности и выполнил комплекс практических задач по использованию радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны условного противника.