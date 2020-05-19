Подразделения связи армейского корпуса ЧФ России приняли участие в командно-штабной тренировке
|18:15 11.06.2020
|Крым
В армейском корпусе Черноморского флота, дислоцированном в Республике Крым, прошла командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления.
В ходе одного из элементов КШТ подразделения связи армейского корпуса развернули пункты управления и обеспечили устойчивую связь между командными пунктами соединений – участников тренировки, пишет пресс-служба Минобороны России.
Связисты отработали вопросы прохождения команд между соединениями и воинскими частями с помощью автоматизированных систем управления (АСУ) и выполнили нормативы по развертыванию полевых узлов связи и современных АСУ.
В соответствии с планом КШТ была проверена мобильность полевого узла связи, личный состав которого с получением сигнала развернул аппаратные и станции на местности и выполнил комплекс практических задач по использованию радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны условного противника.
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