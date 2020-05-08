Правительство РФ одобрило программу финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации - крупнейшего в стране оборонного холдинга, который принадлежит госкорпорации «Ростех» и объединяет все авиастроительный заводы в стране.

Как пишет finanz.ru, ОАК, производящая помимо военной авиации гражданские SSJ100 и МС-21, получит 250 млрд рублей из федерального бюджета на погашение долгов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и трех людей, близких к компании.

За бюджетных вливаний корпорация сможет избавиться от 62% проблемного долга (400 млрд рублей), обслуживать который ей не под силу из-за убытков, достигших 60 млрд рублей в прошлом году.

Еще 150 млрд рублей кредитов перед Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Новикомбанком ОАК сможет реструктурировать, растянув их погашение на 15 лет.

Программу помощи ОАЭ в декабре прошлого года закрытым указом одобрил президент РФ Владимир Путин. «Процедура погашения и реструктуризации должна быть реализована в ближайшее время, - рассказал представитель корпорации.

Деньги бюджета поступят напрямую в уставный капитал ОАК, которая станет главным получателем государственной помощи оборонному сектору на общую сумму 450 млрд рублей.

Ежегодно на гособоронзаказ федеральный бюджет выделяет 2 триллиона рублей. Но несмотря на это, каждый третий рубль долгов военных заводов уже можно считать невозвратным, говорил ранее курирующий «оборонку» вице-премьер Юрий Борисов.

Заводы, которые производят продукцию, «живут впроголодь», вынуждены отдавать прибыль банкам, которые не производят ничего, возмущался он.

Долги ОАК, которые оплатит государство, «не имеет иных источников погашения», говорит близкий к корпорации человек: «Этот «груз» препятствует инвестированию в новые авиационные программы и даже создает риски для текущей операционной деятельности».

Дыра в балансе компании возникла в основном при реализации стратегически значимых государственных проектов, поясняет он: опытно-конструкторские работы финансировались в кредит и часто заканчивались ничем - государство в конечном итоге не заказывало технику.

Часть долгов тянется за предприятиями ОАК еще с 1990-х, и их общая сумма - 535 млрд рублей - почти вдвое превышает выручку компании. Ситуацию усугубляет то, что половина - это краткосрочный долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайший год.

Экспорт оружия также не помогает: из-за санкций США, блокирующих долларовые расчеты, поставки постепенно переходят в бесплатный режим. По итогам 2018 года дебиторская задолженность на балансе «Рособоронэкспорта», включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигла 812,9 млрд рублей, или 13 млрд долларов в пересчете по курсу.

За год долги контрагентов перед компанией, которая входит в «Ростех» и выполняет функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия, выросли на 23%, или 151,8 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом «дыра» в балансе корпорации увеличилась в 2,2 раза - на 450,1 млрд рублей, или 7,1 млрд долларов.

ОАК необходимы средства на завершение испытаний среднемагистрального самолета МС-21, импортозамещение комплектующих для лайнера SSJ100, создание системы послепродажного обслуживания, формирование пула запчастей, перечисляет человек, близкий к корпорации.

Оздоровление холдинга, как ожидается, будет продолжаться 15 лет: программа рассчитана до 2035 года и будет включать реализацию ряда оборонных проектов и повышение глобальной конкурентоспособности.