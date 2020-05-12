В Одесі оштрафували капітана судна через забруднення морського середовища

17:15 11.06.2020   Одесса

В Одесі на 17 тисяч гривень оштрафували капітана судна через забруднення морського середовища. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Під час повітряного моніторингу прикордонники виявили факт зливу промивочних вод в територіальних водах України. 5 червня під час повітряного патрулювання над Чорним морем літак Одеської ескадрильї Держприкордонслужби виявив велику буру пляму біля вантажного судна”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники проінформували Державну екологічну інспекцію та інші правоохоронні органи про факт можливого забруднення навколишнього середовища. Як з’ясувалося, судно прямувало до Одеського морського торгівельного порту для завантаження металобрухтом. Після пришвартування до причалу було проведено заходи прикордонного контролю з дотриманням усіх необхідних вимог щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. А представники екологічної інспекції відібрали зразки проб забортної води для експертизи.

“Капітан корабля підтвердив факт промивання трюмів та скидання в море залишків бокситів та забортної води. Варто зауважити, що для промивання такого судна необхідно близько 100 тон морської води та відповідні хімічні реактиви. Хоча за результатами експертизи забруднюючих речовин у відібраних зразках не виявлено, до капітана судна застосовано штрафні санкції за адміністративне правопорушення та стягнено більше 17 тисяч гривень за забруднення морського середовища у виключній (морській) економічній зоні України шкідливими речовинами”, — додається у повідомленні.

Варто зазначити, що протягом цього року в територіальних водах України авіацією Держприкордонслужби зафіксовано 7 подібних випадків.

Нагадаємо, правоохоронні органи розслідують забруднення акваторії Чорного й Азовського морів нафтопродуктами внаслідок перевантаження танкерами, які належать Російській Федерації.



Ще на цю тему:

12:45 11.06.2020
Координацию морских аварийно-спасательных служб РФ возложат на правительство
19:30 09.06.2020
До Німеччини повернувся останній лайнер, який через коронавірус пів року був у круїзі / Фото
13:45 05.06.2020
В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз
13:40 28.05.2020
Судно APL England потеряло 40 контейнеров у берегов Австралии / Фото, видео
21:10 26.05.2020
Россия жалуется, что ущерб от запрета на выход танкера "Механик Погодин" из украинского порта превысил $3 млн
18:20 26.05.2020
Є шанс забрати ув’язнених моряків танкеру RUTA - представник омбудсмена
16:20 26.05.2020
Международная палата судоходства, ITUC и ITF призвали ООН принять меры для ротации 200 тыс моряков
15:00 14.05.2020
COVID-19: Понад 60 тисяч членів екіпажів застрягли на 91 круїзному судні у водах США
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
11:00 12.05.2020
МЗС: У Мексиці знайшли мертвим українського моряка. Шукають родичів
10:00 12.05.2020
МЗС: У Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess / Фото
09:30 12.05.2020
Нефтяной танкер горит в порту в Индонезии
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 11.06.2020
В Греции сообщают о росте потока нелегальных мигрантов
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 11.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10 , 11 июня
19:30 11.06.2020
Долги крупнейшего оборонного холдинга России погасят из бюджета
14:45 11.06.2020
Плавучий космодром "Морской старт" может быть продан "Росатому"
13:30 11.06.2020
Росія злякалася нової американської ракети, яка стане "вбивцею С-400" та знищить російський флот / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 11.06.2020
У Туреччині виключили ймовірність воєнного конфлікту з Грецією
13:45 11.06.2020
Аєропорт Стамбула возобновил международные авиарейсы
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 11.06.2020
РФ намагається легалізувати анексію Криму на всіх майданчиках - генконсул у Стамбулі
20:30 11.06.2020
Питання води для Криму на порядку денному немає — Шмигаль
20:15 11.06.2020
"Після Тузли можна чекати чого завгодно": екс-голова Радміну АРК попередив про російську загрозу з Криму
20:00 11.06.2020
BMW намерена перевозить автомобили на судах, работающих на растительном масле / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд