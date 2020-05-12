В Одесі на 17 тисяч гривень оштрафували капітана судна через забруднення морського середовища.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Під час повітряного моніторингу прикордонники виявили факт зливу промивочних вод в територіальних водах України. 5 червня під час повітряного патрулювання над Чорним морем літак Одеської ескадрильї Держприкордонслужби виявив велику буру пляму біля вантажного судна”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники проінформували Державну екологічну інспекцію та інші правоохоронні органи про факт можливого забруднення навколишнього середовища. Як з’ясувалося, судно прямувало до Одеського морського торгівельного порту для завантаження металобрухтом. Після пришвартування до причалу було проведено заходи прикордонного контролю з дотриманням усіх необхідних вимог щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. А представники екологічної інспекції відібрали зразки проб забортної води для експертизи.

“Капітан корабля підтвердив факт промивання трюмів та скидання в море залишків бокситів та забортної води. Варто зауважити, що для промивання такого судна необхідно близько 100 тон морської води та відповідні хімічні реактиви. Хоча за результатами експертизи забруднюючих речовин у відібраних зразках не виявлено, до капітана судна застосовано штрафні санкції за адміністративне правопорушення та стягнено більше 17 тисяч гривень за забруднення морського середовища у виключній (морській) економічній зоні України шкідливими речовинами”, — додається у повідомленні.

Варто зазначити, що протягом цього року в територіальних водах України авіацією Держприкордонслужби зафіксовано 7 подібних випадків.

Нагадаємо, правоохоронні органи розслідують забруднення акваторії Чорного й Азовського морів нафтопродуктами внаслідок перевантаження танкерами, які належать Російській Федерації.