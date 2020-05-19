Екссудді Апеляційного суду Криму загрожує до 15 років за держзраду – прокуратура

19:00 11.06.2020   Крым

Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екссудді з Криму.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Слідством встановлено, що громадянин України, будучи суддею Апеляційного суду АР Крим, після окупації півострова в 2014 році змінив присягу на вірність народу України, перейшовши на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта. Брав безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, суддю звинувачують у тому, що в складі підконтрольного Росії Верховного суду Криму ухвалював судові рішення у справах за російським законодавством.

Судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від дванадцяти до 15 років.

Імені та прізвища судді у відомстві не вказують, коментарів обвинуваченого у цій справі немає.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».



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