Один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в оккупированном Севастополе за минувшие сутки.

Женщина контактировала с родственниками из Санкт-Петербурга, пишет Новый Севастополь.

«По состоянию на утро 11 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Это 90-летняя женщина», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 102 человека, в городской больнице №9 – 92. Под наблюдением по месту жительства – 939 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Всего с начала года в оккупированном Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 178 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерли.