10 июня 2020 года состоялось судебное заседание в «верховном суде» Крыма, на котором рассматривалось ходатайство следователя о продлении меры пресечения фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (вторая симферопольская группа).

Решение о продлении срока содержания под стражей принято в отношении Меджита Абдурахманова, Сейрана Муртаза, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Энвера Аметова, Бекирова Ремзи.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в соцсети, передает flot2017.

Заседания прошли в закрытом режиме.

«Суд» продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца до 15 сентября 2020 года пятерым фигурантам данного дела.

Судебное заседание в отношении Муртазы Сейрана было перенесено на 11 июня 2020 года. Адвокат Айдер Азаматов уточнил, что «суд» решил «предоставить переводчика. В связи с этим процесс был отложен до завтра, 11 июня на 10:00». Хотя Сейран переводчика не требовал.

Адвокат Юнус Рефат следующим образом прокомментировал заседание «суда»: «Следователем в своём ходатайстве указываются одни и те же доводы: тяжесть предъявленного обвинения, возможность скрыться от следствия, большой объём работы, который следует провести. Нами было акцентировано внимание суда на то, что следственными органами не представлено ни одного доказательства о том, что наши подзащитные могут препятствовать следствию. Не было представлено ни одного доказательства, что наши подзащитные причастны к каким-либо противоправным действиям. Как и ожидалось, все наши доводы были выслушаны, но не услышаны».