Помпео: Оккупанты призывают в российскую армию жителей Крыма под страхом уголовного преследования
|15:15 11.06.2020
|Крым
Майк Помпео, госсекретарь, США Майк Помпео заявил в среду, 10 июня, по случаю публикации доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год, что Россия набирает в оккупированном Крыму призывников в армию под страхом уголовного наказания.
Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«С 2015 года Россия призвала на службу в вооруженные силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился», — сказал он.
Госсекретарь США в заявлении подчеркнул принадлежность Крыма Украине: «Крым — это Украина» и призвал Россию остановить «притеснения» выступающих против «оккупации» Крыма, освободить «неправомерно задержанных украинцев», вернуть контроль над полуостровом Украине.
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