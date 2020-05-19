Майк Помпео, госсекретарь, США Майк Помпео заявил в среду, 10 июня, по случаю публикации доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год, что Россия набирает в оккупированном Крыму призывников в армию под страхом уголовного наказания.

Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«С 2015 года Россия призвала на службу в вооруженные силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился», — сказал он.

Госсекретарь США в заявлении подчеркнул принадлежность Крыма Украине: «Крым — это Украина» и призвал Россию остановить «притеснения» выступающих против «оккупации» Крыма, освободить «неправомерно задержанных украинцев», вернуть контроль над полуостровом Украине.