У Туреччині виключили ймовірність воєнного конфлікту з Грецією
|18:30 11.06.2020
|Турция
Міністр оборони Туреччини заявив, що виключає можливість воєнного конфлікту з Грецію через суперечки щодо морських кордонів.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це він заявив в інтерв'ю напередодні, 10 червня.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Греція "точно не хоче влаштовувати війну з Туреччиною" і всі проблемні питання між країнами щодо морських кордонів будуть і далі вирішуватися шляхом перемовин.
"У нас було три раунди перемовин з грецькими колегами, два в Афінах і один – в Анкарі. Ми поновлюємо наші заклики щодо організації четвертої зустрічі в Анкарі", - зазначив він.
Водночас, міністр розкритикував Грецію за мілітаризацію 16 з 23 островів в Егейському морі, та вимоги щодо 10-мильного повітряного простору, тоді як територіальні води країни простягаються на 6 миль від узбережжя.
Нагадаємо, на початку червня міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що країна готова будь-яких сценаріїв з огляду на напруженість із Туреччиною, в тому числі до військового конфлікту.
До цього Міністерство закордонних справ Греції викликало посла Туреччини у зв’язку з намірами турецької сторони проводити розвідку нафти і газу у районах грецького континентального шельфу.
Союзники по НАТО Греція і Туреччина мають давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.
Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.
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