Грузия имеет все ресурсы для того, чтобы собирать и продавать за границу штурмовики Су-25 производства Тбилисского авиационного завода.

Об этом в разговоре с телеканалом PalitraNews заявил министр обороны Ираклий Гарибашвили, пишет группа Информационное сопротивление.

«У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может также стать коммерческим проектом», – отметил Гарибашвили.

По его словам, в собственности Грузии имеется множество летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, которым необходим ремонт и осуществить это возможно при помощи авиазавода и предприятия «Дельта», который производит бронемашины, боевые модули, беспилотники, винтовки, бронежилеты и многое ругое.

Кроме того, Гарибашвили заявил, что начата работа над вопросом производства в стране гранатометов, гранат и ракет в соответствии со всеми стандартам НАТО.

«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО, – заявил он.

Министр добавил, что он не отказался от идеи строительства завода по производству боеприпасов. «Это текущий процесс, это достаточно сложный проект, он будет долгосрочным. Я обязательно это сделаю. Это должен быть полный цикл производства боеприпасов», — заявил Гарибашвили.