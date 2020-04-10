Інструктори з Канади відновлюють тренування військовослужбовців ЗСУ
|17:45 11.06.2020
|Украина
Інструктори Збройних сил Канади (CAF) в рамках місії UNIFIER повертаються в Україну тренувати військових після того, як змушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Канади в Україні у Твіттері, пише група Інформаційний спротив.
«Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України. Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляла група ІС, починаючи з 2015 року через тренувальну програму UNIFIER пройшли понад 14 тисяч українських військових.
Ще на цю тему:
19:00 05.06.2020
Судно ВМСУ «Александр Охрименко» обеспечивал безопасность госиспытания комплекса «Нептун» / Фото
Судно ВМСУ «Александр Охрименко» обеспечивал безопасность госиспытания комплекса «Нептун» / Фото
19:45 14.05.2020
Курсанты Военной академии Одессы отработали выход разведгруппы морским путем / Видео
Курсанты Военной академии Одессы отработали выход разведгруппы морским путем / Видео
17:00 14.05.2020
Десантно-штурмові війська тренувалися збивати ворожу авіацію / Фото
Десантно-штурмові війська тренувалися збивати ворожу авіацію / Фото
19:30 24.04.2020
Украинские водолазы-спецназовцы отработали задачи боевой подготовки под водой / Фото
Украинские водолазы-спецназовцы отработали задачи боевой подготовки под водой / Фото
11:20 24.04.2020
Украина закрывает часть Черного моря для проведения стрельб / Карта
Украина закрывает часть Черного моря для проведения стрельб / Карта
15:20 22.04.2020
У Миколаєві вперше майбутніх «штормових беретів» тренують на курсі морського піхотинця / Фото
У Миколаєві вперше майбутніх «штормових беретів» тренують на курсі морського піхотинця / Фото
20:40 10.04.2020
Судно ВМСУ «Шостка» выполнило высадку десанта / Фото
Судно ВМСУ «Шостка» выполнило высадку десанта / Фото
15:20 10.04.2020
Танковые подразделения морской пехоты ВМСУ провели ночные стрельбы
Танковые подразделения морской пехоты ВМСУ провели ночные стрельбы