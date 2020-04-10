Інструктори Збройних сил Канади (CAF) в рамках місії UNIFIER повертаються в Україну тренувати військових після того, як змушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Канади в Україні у Твіттері, пише група Інформаційний спротив.

«Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України. Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляла група ІС, починаючи з 2015 року через тренувальну програму UNIFIER пройшли понад 14 тисяч українських військових.