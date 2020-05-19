Новый госпиталь Минобороны России в оккупированном Севастополе принял на лечение первых пациентов.

Первые пациенты центра – военнослужащие с симптомами простудных заболеваний? сообщает ForPost.

Напомним, новый медцентр построили в районе бухты Омега в рамках развития существующей инфраструктуры Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота в Севастополе. По официальным данным, на весь цикл работ от утверждения проекта до ввода в эксплуатацию ушло 57 дней, хотя севастопольцы наблюдали продолжение работ и после официальной приёмки.

Общая площадь госпиталя на 60 коек составляет более 6 тысяч квадратных метров. В штате – 25 врачей, 47 медицинских сестёр и 45 санитаров.

Центр обеспечен медоборудованием, в том числе аппаратами эндоскопии, УЗИ, томографии, а также запасом лекарственных препаратов.

Министерство обороны России ввело в эксплуатацию 16 таких центров в 15 регионах страны, в том числе и на территории Южного военного округа.