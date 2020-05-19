Новый военный госпиталь в Севастополе принял первых пациентов
|17:30 11.06.2020
|Севастополь
Новый госпиталь Минобороны России в оккупированном Севастополе принял на лечение первых пациентов.
Первые пациенты центра – военнослужащие с симптомами простудных заболеваний? сообщает ForPost.
Напомним, новый медцентр построили в районе бухты Омега в рамках развития существующей инфраструктуры Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота в Севастополе. По официальным данным, на весь цикл работ от утверждения проекта до ввода в эксплуатацию ушло 57 дней, хотя севастопольцы наблюдали продолжение работ и после официальной приёмки.
Общая площадь госпиталя на 60 коек составляет более 6 тысяч квадратных метров. В штате – 25 врачей, 47 медицинских сестёр и 45 санитаров.
Центр обеспечен медоборудованием, в том числе аппаратами эндоскопии, УЗИ, томографии, а также запасом лекарственных препаратов.
Министерство обороны России ввело в эксплуатацию 16 таких центров в 15 регионах страны, в том числе и на территории Южного военного округа.
Ще на цю тему:
Родственники из Санкт-Петербурга заразили коронавирусом 90-летнюю жительницу Севастополя
COVID–19: в Крыму резкий рост коронавирусной инфекции
Сім осіб з COVID-19 у Криму — у тяжкому стані
В оккупированном Крыму вынесено более четырехсот судебных постановлений за нарушение «режима повышенной готовности»
В окупованому Криму нарахували 623 випадків COVID-19
Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих
Оккупированные Севастополь и Крым - в пятерке регионов с наибольшими потерями от списания налогов
Коронавірус в окупованому Криму : що відомо станом на 4 травня
В крымские обсерваторы за сутки поместили 80 приезжих