Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
|17:00 11.06.2020
|Болгария
Правительство Болгарии разрешило ещё 2 года проводить разведку нефти и газа на своём черноморском шельфе компаниям Total, OMV и Repsol.
Нефть и газ ищут с 2012 года на банке Хан Аспарух, но пока результаты неутешительные. Но компании не унывают и готовы выложить ещё 3.3 млн евро на геолого-разведочные работы и сейсмические исследования, пишет издание bgnews.
Кроме того, болгарское правительство разрешило компании „Репсол България“ передать принадлежащую ей долю в размере 30% другим двум компаниям „Тотал Е&П България” Б.В. и „ОМВ Офшор България» ГМБХ. В результате чего доля „Тотал Е&П България» Б.В. станет 57,14%, а доля „ОМВ Офшор България» ГМБХ – 42,86%. По-видимому, испанская REPSOL решила вовремя выйти из убыточного проекта, пишет издание.
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