Правительство Болгарии разрешило ещё 2 года проводить разведку нефти и газа на своём черноморском шельфе компаниям Total, OMV и Repsol.

Нефть и газ ищут с 2012 года на банке Хан Аспарух, но пока результаты неутешительные. Но компании не унывают и готовы выложить ещё 3.3 млн евро на геолого-разведочные работы и сейсмические исследования, пишет издание bgnews.

Кроме того, болгарское правительство разрешило компании „Репсол България“ передать принадлежащую ей долю в размере 30% другим двум компаниям „Тотал Е&П България” Б.В. и „ОМВ Офшор България» ГМБХ. В результате чего доля „Тотал Е&П България» Б.В. станет 57,14%, а доля „ОМВ Офшор България» ГМБХ – 42,86%. По-видимому, испанская REPSOL решила вовремя выйти из убыточного проекта, пишет издание.