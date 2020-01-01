Контррозвідка Служби безпеки України викрила зрадника з числа громадян України.

Російського агента затримали у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно", пише defence-ua.

Уході затримання та обшуку правоохоронці вилучили у зрадника носії інформації із відомостями з обмеженим доступом.

Контррозвідники встановили, що агент був завербований час виїзду до РФ представниками 74-го Розвідувального центру Головного Управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації під. Російські куратори обрали зраднику псевдонім "Сумрак".

Новоспеченому агенту було поставлене завдання збирати інформацію з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються у Харківській області.

Слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил.

Затриманому зраднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Операція із викриття та документування протиправної діяльності зрадника проводилась спільно з Департаментом контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Представники Служби безпеки Україні наразі проводять слідчі дії та готують матеріали для передачі до суду.