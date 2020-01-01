Артилерійські катери “Аккерман” та “Бердянськ” зайшли на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу

16:30 11.06.2020   Украина

На Миколаївський суднобудівний завод зайшли для виконання ремонту малі броньовані артилерійські катери (МБАК) ВМС України “Аккерман” та “Бердянськ”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Миколаїв – місто корабелів.

Броньований артилерійський катер “Аккерман” пройде плановий ремонт. “Бердянськ” же чекає повне відновлення конструкцій корпусу, систем та механізмів для усунення ушкоджень, отриманих під час російської агресії у Керченській протоці. Після відповідних робіт катери повернуться до місця постійного базування.

Нагадаємо, весною цього року Миколаївський суднобудівний завод проводив плановий ремонт малого броньованого артилерійського катера ВМС України “Вишгород” та відновив катер “Нікополь” цього ж проєкту, що був пошкоджений під час російської агресії у Керченській протоці, проте зазнав менше ушкоджень ніж “Бердянськ”.



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