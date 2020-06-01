Обладнання навчального судна «Механік Пономаренко» з Маріуполя відремонтують
|16:00 11.06.2020
|Украина
На навчальному судні «Механік Пономаренко» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» з Маріуполя відремонтують дизель-агрегат.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Тендер на його ремонт було оголошено у системі публічних закупівель Prozorro 9 червня 2020 року.
Ремонт включає роботи на дизель-редукторному агрегату мотоботу на базі двигуна 5Д4 (4Ч8,5/11) та реверс-редуктора РРП-15.
Серед робіт:
- Демонтаж з плавзасобу дизель-редукторного агрегату та транспортування на ремонтну базу Виконавця (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця)
- Дефектація, ремонт дизель-редукторного агрегату.
- Транспортування дизель-редукторного агрегату та монтаж на плавзасіб (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця).
- Центрування дизель-редукторного агрегату до валової лінії.
- Обкатка двигуна, швартовні та ходові випробування.
Технічні характеристики судна:
Водотоннажність: 198 тонн
Довжина: 51,62 метра
Ширина: 12,02 метри
Осадка: 2,3 метри
Екіпаж: 16 осіб.
Навчально-тренувальне судно «Механік Пономаренко» проєкту Н-3291 було побудовано у 1986 році підприємством Ganz Danubius Hajó- és Darugyár Angyalföldi Úszódarugyár в Угорщині. Зараз використовується для підготовки студентів Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія».
Навчальне судно «Механiк Пономаренко» Фото: fleetphoto/Электрический кочегар
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