Меджліс закликає українські міста 26 червня підняти кримськотатарський стяг

15:45 11.06.2020   Крым

У Меджлісі кримськотатарського народу звернулися до Асоціації міст України з ініціативою щодо підняття 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стягу із тамгою разом із державним прапором України на флагштоках біля будівель міських рад та обласних центрів.

Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, пише ATR.

«У спільному листі Меджлісу кримськотатарського народу і мерії міста Фастів йдеться також про пропозиції не випускати з флагштоків кримськотатарський національний прапор до моменту відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем та прилеглими водами Чорного й Азовського морів», — повідомив він.

Окрім того, Меджліс офіційно звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із проханням сприяти розміщенню українськими телеканалами 26 червня одночасно зображень державного прапора України та кримськотатарського національного стяга.

Як відомо, щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26–27 червня у Сімферополі у 1991 році.



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