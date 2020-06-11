Оккупированный Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня.

В этом году крымчане могут остаться даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину. Так Кремль манипулирует водной проблемой, в которую искусственно загнал аннексированный полуостров, пишет ghall.com.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов на днях признал, что намечается водный коллапс. 2020 год, по его словам, наиболее засушливый за всю историю метеонаблюдений: в этом году выпало наименьшее количество осадков, чего не было 150 лет.

На полуострове 15 водохранилищ объемом около 250 млн кубов. Их наполненность на сегодня – меньше 100 млн кубов. Это рекордно низкий показатель.

До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В 2014-м поставки воды прекратили, а оккупанты начали пополнять запасы с водохранилищ естественного стока и подземных источников. Из-за засухи последних лет воды стало критически не хватать.

Россия через различные международные площадки пытается повлиять на Украину открыть Северо-Крымский канал и начать водоснабжение. При этом Москва постоянно обвиняет официальный Киев в “уничтожении прав человека”.

“Нынешняя засуха в Крыму действительно самая масштабная. Там всегда были проблемы с водой, но сейчас они обостряются, поскольку оккупанты используют питьевую воду на военные нужды производства заводов “Крымский титан” и “Крымсода”. И при этом еще и манипулируют, мол, для того, чтобы справиться с проблемой, Украина должна подать воду в Крым. Хотя это не так. Оккупанты взяли мирное население в заложники и ту воду, которая должна была идти на их потребности, используют для военной промышленности, а потом цинично обвиняют во всем Украину”, – объяснила крымчанка и украинский публицист Лариса Волошина.

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая, засуха ее только усугубила. Например, в Чернореченском водохранилище, снабжающем город Севастополь, в настоящее время лишь половина объема воды от 65 миллионов кубометров, на который оно рассчитано.

“Но если Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод, то Судак, Феодосия, Керчь и весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут. Они (“крымская власть”, – ред) рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и о том, что “нам воды хватит”. На самом деле, не хватит, водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, исчерпаны”, – заверил он.

По мнению экспертов, уже до конца июня нехватку питьевой воды особенно сильно почувствует Симферополь, Севастополь, Феодосия и весь степной полуостров. В этих регионах проживает подавляющее большинство крымского населения.

Подробнее о состояниии водных ресурсов оккупированного Крыма читайте в материале BSNews.