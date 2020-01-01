Судебные слушания по вопросу о находящемся в Нидерландах скифском золоте из музеев Крыма приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Пока нет информации, когда их удастся возобновить, сообщили ТАСС директора музеев оккупированного Россией Крыма.

"В связи с карантином судебное заседание отложено, новая дата пока не назначена", - сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

"Генеральный директор" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина выразила надежду, что слушания будут возобновлены до конца текущего года. "Надеемся, как только заработают суды - так возобновится. Пока никто там не работает из-за карантина, никаких уведомлений мы не получали", - добавила она.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с украинского полуострова, заявили музеи аннексированного полуострова и законный владелец - Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру возвращения ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.