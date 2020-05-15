"Свидетель Иеговы" из Керчи Артем Шаблий, которого задержали 26 мая после обысков российских силовиков в домах нескольких верующих, подал жалобу в "правоохранительные органы" Крыма .

Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России", пишет Крым.Реалии.

"Верующий подал в правоохранительные органы жалобу на незаконные действия силовиков… Примечательно, что уголовное преследование Артема Шаблия началось после заявления некоего Игоря Духанина. По сообщению крымской прокуратуры, местный житель с такими именем и фамилией в 2015 году был осужден на 2,5 года условно за экстремистскую деятельность – распространение листовок, разжигающих национальную ненависть", – говорится в сообщении.

Также, согласно опубликованной информации, после того, как Шаблия доставили в следственный отдел, он несколько часов стоял в коридоре в ожидании допроса, после чего российские силовики подвергли его давлению и угрожали «покрестить его восемью годами заключения».

Напомним, «Свидетелю Иеговы» из Керчи Артему Шаблию вменяют склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (часть 1.1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России).

Прокуратура АРК начала уголовное производство из-за обысков у «Свидетелей Иеговы» в Керчи.

Ранее сообщалось, что российские силовики провели четыре обыска в домах «Свидетелей Иеговы» в Керчи, в результате чего задержали, по меньшей мере, одного верующего. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело, предположительно – по статье об «организации деятельности экстремистской организации» (282 Уголовного кодекса России).

Джанкойский районный суд 5 марта приговорил крымчанина, члена «Свидетелей Иеговы» Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима, признав виновным в «организации деятельности экстремистской организации»​ (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России).​

5 марта подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил еще одного участника «Свидетей Иеговы» Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Делегация США в ОБСЕ осудила преследования мусульман и «Свидетелей Иеговы» в Крыму.