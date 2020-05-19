COVID–19: в Крыму резкий рост коронавирусной инфекции
|14:00 11.06.2020
|Крым
За 10 июня на территории оккупированного Крыма подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, передают Новости Крыма.
19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц. Из общего количества выявленных случаев 11 зарегистрированы в очаге по ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 86 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 343 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 случай – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
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