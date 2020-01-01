Регулярные международные рейсы, приостановленные в конце марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции, возобновились в четверг, 11 июня, из крупнейшей воздушной гавани Турции - "Стамбульского аэропорта".

Внутренние рейсы в Турции начались с 1 июня, тогда как начало международного авиасообщения было отложено на 10 дней, пишет Анадолу.

С 11 июня Turkish Airlines начал летать в Германию (Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт), Великобританию (Лондон) и Нидерланды (Амстердам).

В терминал "Стамбульского аэропорта" пропускают лишь пассажиров с билетами. При этом в обязательном порядке меряют температуру. Соблюдается социальная дистанция. Пассажиров и сотрудников аэропорта обязали носить маски.

Первый рейс Turkish Airlines выполнил в Дюссельдорф и Лондон. Самолеты вылетели из Стамбульского аэропорта в 08.20 по местному времени.

Так же отправятся рейсы в Амстердам, во Франкфурт, Берлин и Мюнхен.