Аєропорт Стамбула возобновил международные авиарейсы
|13:45 11.06.2020
|Турция
Регулярные международные рейсы, приостановленные в конце марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции, возобновились в четверг, 11 июня, из крупнейшей воздушной гавани Турции - "Стамбульского аэропорта".
Внутренние рейсы в Турции начались с 1 июня, тогда как начало международного авиасообщения было отложено на 10 дней, пишет Анадолу.
С 11 июня Turkish Airlines начал летать в Германию (Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт), Великобританию (Лондон) и Нидерланды (Амстердам).
В терминал "Стамбульского аэропорта" пропускают лишь пассажиров с билетами. При этом в обязательном порядке меряют температуру. Соблюдается социальная дистанция. Пассажиров и сотрудников аэропорта обязали носить маски.
Первый рейс Turkish Airlines выполнил в Дюссельдорф и Лондон. Самолеты вылетели из Стамбульского аэропорта в 08.20 по местному времени.
Так же отправятся рейсы в Амстердам, во Франкфурт, Берлин и Мюнхен.
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