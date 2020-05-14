Військово-морський флот США завершив перше льотне випробування протирадіолокаційної ракети AARGM-ER на F/A-18 Super Hornet.

Ця подія викликала значний резонанс у російських ЗМІ, які, попри традиційні бравади про "непереможну російську оборонку", назвали ракету новою загрозою, проти якої в Росії, як виявилося, немає ніяких козирів, пише defence-ua.

Але про все по черзі, пише видання. А почнемо ми з ракети AGM-88 HARM, на базі якої й створювалася нова розробка. Ракета AGM-88 була прийнята на озброєння ще в 1983 році, а в 1986 використовувалася під час операції "Каньйон Ельдорадо", а також у війні в Перській затоці та інших військових конфліктах.

Зброя виявилася ефективною проти систем протиповітряної оборони завдяки своїм невеликим розмірам та високій швидкості. Як вважають у Росії, єдиним комплексом, який здатний протистояти цій ракеті, є "Панцирь". Однак після сьогоднішніх невдач у Лівії та Сирії це твердження можна поставити під сумнів.

Але це все йдеться про стару ракету, яка мала два суттєві недоліки: невелику дальність та те, що серйозний противник міг протидіяти цим ракетам, вчасно вимикаючи свої РЛС чи перемикаючи їх у пасивний режим.

Тому у 2005 році ВПС Італії замовили розробку нового варіанта ракети AGM-88E у рамках програми AARGM – Advanced Anti Radiation Guided Missle. Ракета отримала комбіновану головку самонаведення, здатну працювати як у звичайному режимі, так і як радіолокаційна ГСН міліметрового діапазону, завдяки чому ракета виявляла антени РЛС, навіть якщо самі РЛС були вимкнені.

Випробування ракети AARGM-ER проходили успішно, й американці теж вирішили замовити цю ракету, а у 2016 році почали створювати нову модифікацію.

Так з’явився проєкт AARGM-ER. Чогось аж надто унікального з ракетою не зробили: розробники вирішили поєднати систему наведення від варіанту "Е", стандартний фюзеляж і реактивний прискорювач, який би розв’язав проблему дальності ракети, яка, за різними даними, становитиме від 100 км. Носіями цієї ракети будуть F/A-18E/F, літак радіолокаційної боротьби EA-18G і винищувач п’ятого покоління F-35.

Саме ця ракета і злякала росіян, які вже назвали її "вбивцею С-400". В Росії сподіваються, що наземні ЗРК великої дальності від нових американських ракет можуть захистити "Панцирі" й комплекс "Деривація ППО", що розробляється. Однак з ракетою AARGM-ER американські літаки зможуть залишатися на відстані, достатній для того, щоб встигнути здійснити маневр та уникнути ураження ворожою зенітною ракетою.

Але якщо на землі Росія й матиме хоч якісь шанси протистояти новим ракетам, то морські цілі стануть мішенню № 1 для американських літаків, які з AARGM-ER тепер можуть знищувати кораблі, знаходячись поза зоною ураження корабельних ЗРК, кажуть в Росії.

Неприємною несподіванкою для росіян стане й кількість нових ракет, яка може бути випущена по їхніх кораблях. AARGM-ER достатньо легка, тому кожен літак може мати на борту до чотирьох таких ракет. А для того, щоб відбити атаку 96 цих ракет, кораблям агресора знадобиться 192 зенітні керовані ракети, що в Росії вже назвали "технічно неможливим".

Ось так одна проста та відносно дешева модифікація старої американської ракети поставила під сумнів ефективність російського флоту та засобів ППО. І це на фоні гучних заяв про навчання С-400 і "Панцирь-С1", які "надійно прикрили західні рубежі Росії", додає видання.

F-18. Фото ВМС США з випробувань нової ракети

Літак ПС Італії Tornado з ракетою AGM-88 HARM