Росія злякалася нової американської ракети, яка стане "вбивцею С-400" та знищить російський флот / Фото

13:30 11.06.2020   Россия

Військово-морський флот США завершив перше льотне випробування протирадіолокаційної ракети AARGM-ER на F/A-18 Super Hornet. 

Ця подія викликала значний резонанс у російських ЗМІ, які, попри традиційні бравади про "непереможну російську оборонку", назвали ракету новою загрозою, проти якої в Росії, як виявилося, немає ніяких козирів, пише defence-ua.

Але про все по черзі, пише видання. А почнемо ми з ракети AGM-88 HARM, на базі якої й створювалася нова розробка. Ракета AGM-88 була прийнята на озброєння ще в 1983 році, а в 1986 використовувалася під час операції "Каньйон Ельдорадо", а також у війні в Перській затоці та інших військових конфліктах.

Зброя виявилася ефективною проти систем протиповітряної оборони завдяки своїм невеликим розмірам та високій швидкості. Як вважають у Росії, єдиним комплексом, який здатний протистояти цій ракеті, є "Панцирь". Однак після сьогоднішніх невдач у Лівії та Сирії це твердження можна поставити під сумнів.

Але це все йдеться про стару ракету, яка мала два суттєві недоліки: невелику дальність та те, що серйозний противник міг протидіяти цим ракетам, вчасно вимикаючи свої РЛС чи перемикаючи їх у пасивний режим.

Тому у 2005 році ВПС Італії замовили розробку нового варіанта ракети AGM-88E у рамках програми AARGM – Advanced Anti Radiation Guided Missle. Ракета отримала комбіновану головку самонаведення, здатну працювати як у звичайному режимі, так і як радіолокаційна ГСН міліметрового діапазону, завдяки чому ракета виявляла антени РЛС, навіть якщо самі РЛС були вимкнені.

Випробування ракети AARGM-ER проходили успішно, й американці теж вирішили замовити цю ракету, а у 2016 році почали створювати нову модифікацію.

Так з’явився проєкт AARGM-ER. Чогось аж надто унікального з ракетою не зробили: розробники вирішили поєднати систему наведення від варіанту "Е", стандартний фюзеляж і реактивний прискорювач, який би розв’язав проблему дальності ракети, яка, за різними даними, становитиме від 100 км. Носіями цієї ракети будуть F/A-18E/F, літак радіолокаційної боротьби EA-18G і винищувач п’ятого покоління F-35.

Саме ця ракета і злякала росіян, які вже назвали її "вбивцею С-400". В Росії сподіваються, що наземні ЗРК великої дальності від нових американських ракет можуть захистити "Панцирі" й комплекс "Деривація ППО", що розробляється. Однак з ракетою AARGM-ER американські літаки зможуть залишатися на відстані, достатній для того, щоб встигнути здійснити маневр та уникнути ураження ворожою зенітною ракетою.

Але якщо на землі Росія й матиме хоч якісь шанси протистояти новим ракетам, то морські цілі стануть мішенню № 1 для американських літаків, які з AARGM-ER тепер можуть знищувати кораблі, знаходячись поза зоною ураження корабельних ЗРК, кажуть в Росії.

Неприємною несподіванкою для росіян стане й кількість нових ракет, яка може бути випущена по їхніх кораблях. AARGM-ER достатньо легка, тому кожен літак може мати на борту до чотирьох таких ракет. А для того, щоб відбити атаку 96 цих ракет, кораблям агресора знадобиться 192 зенітні керовані ракети, що в Росії вже назвали "технічно неможливим".

Ось так одна проста та відносно дешева модифікація старої американської ракети поставила під сумнів ефективність російського флоту та засобів ППО. І це на фоні гучних заяв про навчання С-400 і "Панцирь-С1", які "надійно прикрили західні рубежі Росії", додає видання.

F-18. Фото ВМС США з випробувань нової ракети

Літак ПС Італії Tornado з ракетою AGM-88 HARM



Ще на цю тему:

08:30 09.06.2020
У Балтійському морі проводять навчання десятки кораблів НАТО. Росія стежить
11:45 05.06.2020
В Польше начались масштабные военные учения НАТО
18:40 03.06.2020
Российских военных обеспокоила "возросшая активность авиации США и НАТО у границ РФ"
08:30 01.06.2020
Ответ на агрессию России: Восточный фланг НАТО и учения «Защитник Европы-2020»
11:30 29.05.2020
Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі
16:00 26.05.2020
Президент Грузии: Коронавирус может толкнуть Россию на новую агрессию за пределами ее границ
18:15 20.05.2020
Итальянский авианосец переоборудовали для американских истребителей F-35 / Фото
19:30 14.05.2020
США поновлюють проведення найбільших військових навчань у Європ
09:15 12.05.2020
Столтенберг: Поки ядерна зброя існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом
10:00 06.05.2020
Корабли ВМС США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море, Россия уведомлена
17:15 04.05.2020
Авіапатруль НАТО чотири рази за тиждень перехоплював літаки РФ над Балтією
20:45 30.04.2020
Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 11.06.2020
В Греции сообщают о росте потока нелегальных мигрантов
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 11.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10 , 11 июня
19:30 11.06.2020
Долги крупнейшего оборонного холдинга России погасят из бюджета
14:45 11.06.2020
Плавучий космодром "Морской старт" может быть продан "Росатому"
13:30 11.06.2020
Росія злякалася нової американської ракети, яка стане "вбивцею С-400" та знищить російський флот / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 11.06.2020
У Туреччині виключили ймовірність воєнного конфлікту з Грецією
13:45 11.06.2020
Аєропорт Стамбула возобновил международные авиарейсы
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 11.06.2020
РФ намагається легалізувати анексію Криму на всіх майданчиках - генконсул у Стамбулі
20:30 11.06.2020
Питання води для Криму на порядку денному немає — Шмигаль
20:15 11.06.2020
"Після Тузли можна чекати чого завгодно": екс-голова Радміну АРК попередив про російську загрозу з Криму
20:00 11.06.2020
BMW намерена перевозить автомобили на судах, работающих на растительном масле / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд