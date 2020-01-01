В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосование за поправки в Конституцию России, которые планируют 1 июля провести на территории аннексированного Крыма, являются незаконными.

Его результаты не признают ни Украина, ни международное сообщество, заявили в министерстве в ответ на информационный запрос Крым.Реалии.

«Проведение на территории временно оккупированного Крыма 1 июля голосования по поправкам в Конституцию России является таким же незаконным актом, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова. Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение на такой территории национального законодательства суверенного государства, то есть Украины», – говорится в ответе МИД Украины.

Здесь также указали на то, что выборы, референдумы, голосования, которые проводятся Россией на временно оккупированной территории, «грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины, ее суверенитет и территориальную целостность».

«Поэтому такие действия государства-оккупанта являются нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о «территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года, «состоянии с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе» 2016 – 2019 годов, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия», – напомнили в министерстве.

В МИД заявили, что результаты данного голосования на территории аннексированного Крыма «будут юридически ничтожными».

«Не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины», – предупредили в украинском ведомстве.

В России и аннексированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.