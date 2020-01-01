Авиакомпания S7 ведёт переговоры о продаже плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch) одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом".

Об этом пишет 10 июня ТАСС со ссылкой на отраслевые источники, передает sudostroenie.info.

По данным собеседников агентства, плавучая платформа Odyssey и командное судно могут быть проданы в рамках программы избавления от непрофильных активов. С учётом состояния судов после демонтажа американской стороной и в связи с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры стоимость реализации проекта для частной авиакомпании, несущей потери на фоне пандемии, оценивается как крайне высокая.

В госкорпорации "Росатом" не стали комментировать информацию агентства, в S7 пока не ответили на запрос.

Напомним, стартовая платформа Odyssey и командное судно Sea Launch были переведены в Россию из США в марте 2020 года. Предполагалось, что суда пройдут ремонт и модернизацию на Славянском судоремонтном заводе.