Сухогруз Hermes под флагом Коморских островов ошвартовался в воскресенье, 7 июня, у причала №4 Карантинной гавани одесского порта.

Судно доставило в Одессу 4600 тонн цемента, передает «Думская».

Оно примечательно тем, что ранее поставляло ильменитовую руду в керченский порт Камыш-Бурун, захваченный россиянами. Это грубое нарушение украинских законов и международных санкционных ограничений, и сухогруз давно должны были арестовать, но почему-то он продолжает ходить по Черному морю, заглядывая в порты Украины и других стран.

Ильменитовая руда (титанистый железняк) нужна для работы предприятия «Крымский Титан» — химического завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа в оккупированном Армянске. Это стратегическое сырье, которое используется в военной и космической промышленности.

Несмотря на то, что ильменит назван в честь группы хребтов на российском Урале (Ильменских гор), в РФ его практически не добывают. Главным поставщиком этого минерала в Евразии остается Украина.

После введения санкций и закрытия железнодорожного сообщения с полуостровом украинский ильменит доставляют туда морем — незаконно, понятное дело.

Изначально контрабанда ильменита из украинских месторождений осуществлялась через порт Черноморск, но позднее, после громких скандалов, схема доставки изменилась, и сейчас действует новый маршрут. Из турецкого порта Самсун руда приходит в Керченский пролив, где на рейде порта «Кавказ» ее перегружают на российские суда и отправляют в Камыш-Бурун.

Сухогрузы де-юре не заходят в крымские порты, но де-факто доставляют стратегический товар на предприятие, которое контролируют оккупанты.

Владельцем «Гермеса» является компания Atlantic Shipping Сo. Ltd, зарегистрированная в Херсоне. В феврале 2018 года судно доставило из турецкого Самсуна в Керченский пролив 5 тысяч тонн ильменита. По документам, судно должно было зайти в российский порт «Кавказ», но, остановившись в районе якорной стоянки, перегрузило руду на суда РФ, доставившие ее в Керчь.

Коментар групи SEAKRIME щодо участі судна HERMES в перевезенні ільменіту в окупований Крим:

Наразі в Одесі знаходиться судно HERMES (IMO: 9071052), яке завантажило 3100 тонн ільменіту в турецькому порту Самсун в кінці січня 2018, доставило його на перевалку порту Кавказ і віддало судно РМ-3 (IMO: 8877241, прапор рф), який доставив сировину для Кримського Титану в порт Камиш-Бурун в окупованому Криму.

HERMES в Криму не був, Державний кордон України не порушував. Він взяв участь в складній схемі доставки українського ільменіту в окупований Крим з двома перевантаженнями – в турецькому порту Самсун і російському порту Кавказ.

Наші аналітики вважають, що це слід розглядати як співучасть і досліджувати всі суттєві обставини, зокрема складові суб’єктивної сторони злочину, визначити форму провини принаймні капітана судна (є ще й інші учасники).

Наші правоохоронні органи, схоже, виходять з того, що такий підхід не має перспектив в судовому розгляді.

Формально до судна можуть бути застосовані певні дії, якщо в кримінальній справі буде розглядатися цей епізод. Для цього розслідувальська група SeaKrime готова надати докази, зібрані в процесі дослідження незаконних суднозаходжень в закриті порти окупованого Криму.

Фото: Думская