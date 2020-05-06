В РФ одобрили модернизацию гидроузлов на Волго-Донском канале
|12:15 11.06.2020
|Россия
На Волго-Донском канале одобрена модернизация на трех гидроузлах.
Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, передает sudostroenie.info.
Предусмотрена реконструкция механического оборудования камер шлюзов гидроузла № 6, Ильевского гидроузла № 13 и Николаевского гидроузла. В планах значится модернизация рабочих двустворчатых ворот и гальсбантных устройств, путей и опорно-ходовых узлов подъемно-опускных ворот, лестниц спуска в осушенные камеры шлюзов, а также замена насосного оборудования для осушения камер.
Реконструкция проводится в рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" федеральной целевой программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)".
Генеральный проектировщик — ООО "Специальные сварные металлоконструкции". Застройщик — ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей".
Ще на цю тему:
Wilson и Arkon Shipping создадут крупнейшего short sea оператора на европейском рынке
Морская палата Украины пытается добиться от Офиса президента срочного решения об обеспечении ротации моряков / Фото
Совет директоров российского «Северного морского пароходства» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года
IМО закрила штаб-квартиру на карантин і відклала засідання комітетів
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море