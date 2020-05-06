В РФ одобрили модернизацию гидроузлов на Волго-Донском канале

12:15 11.06.2020   Россия

На Волго-Донском канале одобрена модернизация на трех гидроузлах. 

Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, передает sudostroenie.info.

Предусмотрена реконструкция механического оборудования камер шлюзов гидроузла № 6, Ильевского гидроузла № 13 и Николаевского гидроузла. В планах значится модернизация рабочих двустворчатых ворот и гальсбантных устройств, путей и опорно-ходовых узлов подъемно-опускных ворот, лестниц спуска в осушенные камеры шлюзов, а также замена насосного оборудования для осушения камер. 

Реконструкция проводится в рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" федеральной целевой программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)".

Генеральный проектировщик — ООО "Специальные сварные металлоконструкции". Застройщик — ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей". 



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