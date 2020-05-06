На Волго-Донском канале одобрена модернизация на трех гидроузлах.

Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, передает sudostroenie.info.

Предусмотрена реконструкция механического оборудования камер шлюзов гидроузла № 6, Ильевского гидроузла № 13 и Николаевского гидроузла. В планах значится модернизация рабочих двустворчатых ворот и гальсбантных устройств, путей и опорно-ходовых узлов подъемно-опускных ворот, лестниц спуска в осушенные камеры шлюзов, а также замена насосного оборудования для осушения камер.

Реконструкция проводится в рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" федеральной целевой программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)".

Генеральный проектировщик — ООО "Специальные сварные металлоконструкции". Застройщик — ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей".