9 июня Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство необходимыми полномочиями для издания и утверждения нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море.

Об этом сообщает "Парламентская газета", пишет Sudostroenie.info.

По информации издания, в Российской Федерации на данный момент нет ведомства, которое могло бы решать вопросы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности или координации аварийно-спасательных служб в повседневных условиях. При этом правительство не имеет достаточных полномочий, чтобы издавать нормативно-правовые акты, регулирующие поиск и спасание на море

Инициированный правительством законопроект дополнит Кодекс торгового мореплавания статьёй, которая позволит кабмину выпускать такие документы. Помимо этого, документ закрепит за Росморречфлотом право выдачи разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути, а также удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки в акватории Севморпути.