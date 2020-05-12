Координацию морских аварийно-спасательных служб РФ возложат на правительство
|12:45 11.06.2020
|Россия
9 июня Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, наделяющий правительство необходимыми полномочиями для издания и утверждения нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море.
Об этом сообщает "Парламентская газета", пишет Sudostroenie.info.
По информации издания, в Российской Федерации на данный момент нет ведомства, которое могло бы решать вопросы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности или координации аварийно-спасательных служб в повседневных условиях. При этом правительство не имеет достаточных полномочий, чтобы издавать нормативно-правовые акты, регулирующие поиск и спасание на море
Инициированный правительством законопроект дополнит Кодекс торгового мореплавания статьёй, которая позволит кабмину выпускать такие документы. Помимо этого, документ закрепит за Росморречфлотом право выдачи разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути, а также удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки в акватории Севморпути.
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