Россия возвращается к советской практике разрешений на выезд граждан за границу

11:15 11.06.2020   Россия

Россия возвращается к советской практике разрешительной процедуры на выезд граждан за границу.

Правительство РФ определило перечень уважительных причин, позволяющих покидать страну в условиях коронавирусных ограничений, пишет finanz.ru.

Согласно постановлению, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, пересечь границу россияне смогут, если докажут, что уезжают для посещения проживающих за рубежом родственников, для работы, лечения или учебы за границей.

«Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», - заявил Мишустин в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что в правительство поступило «много обращений» от граждан, которым необходимо выехать «в силу многих причин». И в связи этим в режим ограничений было решено внести коррективы.

Они будут распространяться и на въезжающих в Россию иностранцев. Они смогут пересечь границу, если докажут, что направляются на лечение в российские медорганизации, или имеют близких родственников, нуждающихся в уходе.

О возобновлении свободного выезда за рубеж речи пока не идет. С 15 июля Росавиация планирует разрешить международные пассажирские рейсы, но лишь в страны СНГ и ЕврАзЭС, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, решение может быть принято при условии «стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и соблюдении на борту строгих санитарных правил».

При этом для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны», уточнил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.

Называть сроки возобновления полетов российских авиакомпаний за рубеж пока рано, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе Минтранса.

Сейчас ведомство совместно Ростуризмом и Роспотребнадзором проводит работу с целью перевести население на внутренний туризм. Соответствующие поручения в начале мая дал президент РФ Владимир Путин.

Инспекторы Ространснадзора проверяют аэропорты на предмет соблюдения эпидемиологических мер и выявляют нарушения, заявили в Минтрансе: «Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну».

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.



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