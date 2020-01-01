Найбільший виробник електроенергії в Румунії виклав амбітний довгостроковий план своїм акціонерам, спираючись значною мірою на кошти, які він очікує від Європейської Зеленого угоди.

Hidroelectrica запропонувала розвивати потужності в гідроенергетиці, біомасі, фотоелектричної техніці, зарядних пристроїв для електромобілів, водневих та вітряних турбін, включаючи морський вітровий парк в Чорному морі до 500 МВт, пише kosatka.media з посиланням на Balkan Greenen Ergy News.

Компанія Hidroelectrica SA, більше 80% якої належить румунській державі, опублікувала стратегію витрат до 2037 року на суму €5,4 млрд з численними зусиллями диверсифікації. Компанія заявила, що €1,6 млрд будуть виділені на першу п'ятирічку.

Одним з найсміливіших планів Hidroelectrica є створення першої в Чорному морі морської вітряної електростанції. Вартість проекту оцінюється майже в €590 млн, і його планується ввести в експлуатацію в 2026 році. Як і у випадку планів по вітру до 2025 року, розрахунки базуються на сценарії потужністю 300 МВт, але керівництво вважає, що можливе збільшення до 500 МВт.

Витрати здаються надмірними для поточних ринкових умов, але Hidroelectrica заявила, що очікує коштів Європейського Союзу та підтримки від майбутнього бюджету, заснованого на Європейській зеленій угоді. До 50% цих коштів підуть як для будівництва об'єкту на суші, так і для турбін, встановлених на дні Чорного моря.

Морська вітроенергетична система виробляє 998,6 ГВт•год за рік при середньому коефіцієнті потужності 38% і прогнозованому періоді розвитку в три роки. Це можна порівняти з інвестиціями в €387 млн і річною продуктивністю 683 ГВт•год зі швидкістю 26% на 300 МВт в наземних установках.

Це буде перше впровадження технології у регіоні. Компанія Blackstone намагалася побудувати морський вітровий парк потужністю 500 МВт, але проект давно простоює.