У Росії мають намір відкрити додаткові напрямки поїздів незаконно анексований Крим через Керченський міст. Таке рішення пов'язане з початком туристичного сезону".

Про це повідомляють росЗМІ, пише ZN,UA.

Також відзначається, що поїзди з'єднають Сімферополь з Кисловодськом і Єкатеринбургом. Крім того, вони підуть з Санкт-Петербурга до Євпаторії і назад. Продаж квитків на ці маршрути відкриються 11 червня.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року в анексованому Криму відбулося офіційне відкриття автомобільної частини моста через Керченську протоку, на яке прибув президент РФ Володимир Путін. Міст протяжністю 19 кілометрів з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край. Вартість його будівництва склала 6,9 мільярда рублів.

США та Євросоюз засудили будівництво Кримського мосту, назвавши його порушенням державного суверенітету України. Протест висловили Міністерство закордонних справ України і президент Петро Порошенко, які нагадали про судові позови проти РФ у зв'язку з незаконним будівництвом в акваторії Азовського моря.