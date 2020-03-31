РФ запускає додаткові поїзди в анексований Крим
|09:15 11.06.2020
|Крым
У Росії мають намір відкрити додаткові напрямки поїздів незаконно анексований Крим через Керченський міст. Таке рішення пов'язане з початком туристичного сезону".
Про це повідомляють росЗМІ, пише ZN,UA.
Також відзначається, що поїзди з'єднають Сімферополь з Кисловодськом і Єкатеринбургом. Крім того, вони підуть з Санкт-Петербурга до Євпаторії і назад. Продаж квитків на ці маршрути відкриються 11 червня.
Нагадаємо, 15 травня 2018 року в анексованому Криму відбулося офіційне відкриття автомобільної частини моста через Керченську протоку, на яке прибув президент РФ Володимир Путін. Міст протяжністю 19 кілометрів з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край. Вартість його будівництва склала 6,9 мільярда рублів.
США та Євросоюз засудили будівництво Кримського мосту, назвавши його порушенням державного суверенітету України. Протест висловили Міністерство закордонних справ України і президент Петро Порошенко, які нагадали про судові позови проти РФ у зв'язку з незаконним будівництвом в акваторії Азовського моря.
Ще на цю тему:
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае сократился на 90%
У Криму повідомляють про відновлення руху електричок
В Крыму продлили запрет на междугородние рейсы до 31 мая
Запуск поездов в Крым по новым направлениями перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки
Авиакомпании отменили около 85% рейсов в Симферополь
В Крыму вводятся новые ограничения в работе транспорта
У Севастополі зупинено поромне сполучення
Nordwind в июне начнет выполнять перелеты из Симферополя в Астрахань