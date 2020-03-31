РФ запускає додаткові поїзди в анексований Крим

09:15 11.06.2020   Крым

У Росії мають намір відкрити додаткові напрямки поїздів незаконно анексований Крим через Керченський міст. Таке рішення пов'язане з початком туристичного сезону". 

Про це повідомляють росЗМІ, пише ZN,UA.

Також відзначається, що поїзди з'єднають Сімферополь з Кисловодськом і Єкатеринбургом. Крім того, вони підуть з Санкт-Петербурга до Євпаторії і назад. Продаж квитків на ці маршрути відкриються 11 червня.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року в анексованому Криму відбулося офіційне відкриття автомобільної частини моста через Керченську протоку, на яке прибув президент РФ Володимир Путін. Міст протяжністю 19 кілометрів з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край. Вартість його будівництва склала 6,9 мільярда рублів.

США та Євросоюз засудили будівництво Кримського мосту, назвавши його порушенням державного суверенітету України. Протест висловили Міністерство закордонних справ України і президент Петро Порошенко, які нагадали про судові позови проти РФ у зв'язку з незаконним будівництвом в акваторії Азовського моря.



Ще на цю тему:

19:00 03.06.2020
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае сократился на 90%
08:20 26.05.2020
На Крымской железной дороге сообщили о дискриминации местных работников
19:45 19.05.2020
У Криму повідомляють про відновлення руху електричок
17:15 12.05.2020
В Крыму продлили запрет на междугородние рейсы до 31 мая
10:00 22.04.2020
Запуск поездов в Крым по новым направлениями перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки
16:00 06.04.2020
Авиакомпании отменили около 85% рейсов в Симферополь
08:20 02.04.2020
В Крыму вводятся новые ограничения в работе транспорта
19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
17:40 31.03.2020
У Севастополі зупинено поромне сполучення
08:20 31.03.2020
Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза
10:20 23.03.2020
Nordwind в июне начнет выполнять перелеты из Симферополя в Астрахань
14:20 17.03.2020
Первый этап трассы от Краснодара до Керчи планирует строить компания холдинга "Мостотрест"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 11.06.2020
Росія злякалася нової американської ракети, яка стане "вбивцею С-400" та знищить російський флот / Фото
12:45 11.06.2020
Координацию морских аварийно-спасательных служб РФ возложат на правительство
12:15 11.06.2020
В РФ одобрили модернизацию гидроузлов на Волго-Донском канале
11:20 11.06.2020
В январе-апреле крупнейший портовый холдинг России сократил контейнерооборот на 23,2%
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 11.06.2020
Аєропорт Стамбула возобновил международные авиарейсы
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 11.06.2020
МИД Украины: Предстоящее голосование в Крыму по поправкам в Конституцию России незаконно
13:00 11.06.2020
Наглый нарушитель: В одесском порту ошвартовалось судно, которое возит стратегическое сырье в оккупированный Крым / Фото
12:30 11.06.2020
Телеконференція лідерів ЄС і країн Східного Партнерства відбудеться 18 червня
12:00 11.06.2020
У Чорному морі випробовували бойові можливості артилерійського катера «Костопіль»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд