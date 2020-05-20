Телеконференція лідерів ЄС і країн Східного Партнерства відбудеться 18 червня
|12:30 11.06.2020
|Украина
Зустріч між лідерами країн Східного Партнерства та керівниками Євросоюзу відбудеться 18 червня в режимі відеоконференції.
Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради, пише Укрінформ.
"18 червня Президент Європейської Ради проведе відеоконференцію за участю лідерами Східного Партнерства. В конференції візьмуть участь глави держав та урядів 27 країн-членів, лідери країн Східного Партнерства: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України. Головуватиме під час зустрічі Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Високий представник ЄС Жозеп Боррель також братимуть участь", - йдеться у повідомленні.
Як йдеться в оприлюдненій інформації, лідери підтвердять стратегічну важливість Східного Партнерства. Вони наголосять на важливості солідарності в часи кризи COVID-19 та відзначать суттєву підтримку, яку ЄС надав для подолання наслідків спалаху хвороби у регіоні.
На додаток, лідери обговорять довгострокові політичні цілі Східного Партнерства та розвиток досягнень після 2020 року, які мають бути представлені на "фізичному" саміті вже на початку 2021 року.
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