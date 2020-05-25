У Чорному морі випробовували бойові можливості артилерійського катера «Костопіль»

12:00 11.06.2020   Украина

В акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера (МБАК) «Костопіль». 

Це 7-й корпус із серії катерів проєкту 58155, збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському», повідомляє ресурс АрміяInform.

Особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 кілометрів.

Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника.

Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою «теплових пасток», які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.

«Костопіль», як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову непомітність. Тож катер малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК «Костопіль» увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.



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