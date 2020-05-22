Мост в оккупированный Крым поставил под угрозу работоспособность порта Керченского порта

11:45 11.06.2020   Керчь

Из-за  моста, соединяющего материковую Россию с оккупированным Крымом обмелел подходной канал к Керченскому морскому торговому порту.

Оккупанты в Керчи выпустили распоряжение, согласно которому уменьшилась проходная осадка в Керченский порт. По всей вероятности, Крымский мост изменил течения, и теперь то, что не добили оккупация и санкции, добьют мостом. Порты в оккупации и без того почти мертвы, пишет группа Информационное сопротивление со ссылкой на информацию в Твиттер «КРЫМский бандеровец».

Новое распоряжение, датированное 15 мая этого года, определяет разрешенную максимальную осадку судов в 5.1 метров. Это распоряжение отменяет предыдущее, которое в свою очередь действовало с 27 июня 2019 года и устанавливало разрешенную осадку в 5.3 метров. Таким образом менее чем за год, подходной канал потерял 20 сантиметров глубины.

В январе 2019 года максимальная разрешенная осадка была 4.9 метров. С января по июнь 2019 года произошло значительное увеличение глубины канала — сразу на 40 сантиметров. Причины такого увеличения глубины неизвестны. Возможно портом проводились дноуглубительные работы.

На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов.



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