ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
|11:30 11.06.2020
|Армения
Расчеты артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения практических занятий на полигоне Алагяз уничтожили наземные цели и военную технику условного противника с использованием тактики «кочующих» минометов.
Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили учебную стрельбу по скрытым целям, находящимся за горными склонами. Также артиллеристы отработали максимально быструю смену огневых позиций при ведении контрбатарейной борьбы, пишет пресс-служба Минобороны России.
Минометчики выполнили подготовку минометов к стрельбе, поиск и уничтожение целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 5 тыс. м.
Занятия проводятся в дневное и ночное время суток. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляют в режиме реального времени расчеты подразделения беспилотных летательных аппаратов.
В практических занятиях принимают участие около 50 минометных расчетов ЮВО и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация.
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