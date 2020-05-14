Российский «Газпром» сдает европейский рынок газа

08:15 11.06.2020   Россия

«Газпром» продолжает терять долю на европейском газовом рынке, уступая его Норвегии и производителям СПГ.

По итогам мая поставки российского газа на трех основных экспортных маршрутах – «Северный поток», «Ямал-Европа» и украинский коридор через Ужгород – упали более чем на 20%. Как пишет ghall.com., об этом сообщает в «Мониторинге» Центр энергетики «Сколково».

На электронной торговой площадке «Газпром экспорта» за первые 20 дней мая было продано всего 1 млрд кубометров топлива, а в конце месяца трубопровод «Ямал-Европа» был остановлен полностью.

Российский газ уступает рынок сжиженному: поставки СПГ в газотранспортную систему Европы за 26 дней мая выросли на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Норвегия – третий ключевой поставщик – снизила прокачку, но заметно меньше, чем «Газпром», – на 12%, или 1 млрд кубов.

За январь-апрель доля «Газпрома» в поставках основных внешних экспортеров газа в Европу («Газпром», Норвегия, СПГ, Алжир, Ливия) снизилась до 35%. В прошлом году это было около 40%, а ранее – более 45%. «Падение, прежде всего, связано с возросшей конкуренцией со стороны СПГ», – констатируют эксперты «Сколково».

Российский газ по долгосрочным контрактам стал невыгоден потребителям, которые могут покупать партии на спот-рынке по исторически минимальным ценам: в мае на голландской площадке TTF газ с поставкой на следующий день стоил 45 долларов за тысячу кубометров (1,3 доллара за миллион БТЕ), а на британской NBP – 40 долларов.

Это ниже, чем внутренние цены на газ во всех регионах РФ, кроме Ямало-ненецкого АО, где потребители платят 38 долларов за тысячу кубов. «Падение цен объясняется, прежде всего, избытком газа на рынке, а также объективно ограниченным спросом в условиях локдаунов», – говорится в «Мониторинге».

Собственные хранилища «Газпрома» в Австрии, Германии, Нидерландах заполнены уже почти под завязку – на 85-95%, и прокачивать дополнительные объемы в них рискованно.

В целом европейские ПХГ на 27 мая были заполнены на 71%. Если темпы закачки сохранятся, свободные мощности – порядка 31 млрд кубометров – будут исчерпаны через 58 дней.

Порядка 13 млрд кубометров свободной емкости осталось в ПХГ Украины. С учетом низких цен – около 10 долларов за цикл хранения – европейские трейдеры, вероятно, попробуют перекачать лишний газ туда. Для «Газпрома», впрочем, такая возможность ограничена вследствие «рисков из юридической плоскости», предупреждают в «Сколково».

Восстановление баланса на газовом рынке ЕС «будет медленным из-за избытка предложения, рекордных «излишков» в хранилищах и слабого спроса, пишут аналитики Fitch.

По прогнозам агентства, стоимость газа на голландском хабе TTF сохранится на уровне 66 долларов за тысячу кубометров в течение лета и поднимется до 100 долларов лишь в конце четвертого квартала. Это в 1,5 раза ниже средней цены прошлого года и 2,6 раза меньше, чем в 2018-м году.



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