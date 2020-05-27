Группа республиканцев в палате представителей Конгресса США выступила с предложением резко ужесточить санкции против России.

Действующий санкционный режим не достаточен для того, чтобы сдержать Кремль, который наносит «ущерб американским интересам и подрывает мировой демократический порядок - от Ливии до Сирии, от Ирана до Украины и Солсбери в Англии, от Средиземного до Южно-Китайского моря», говорится в докладе о внешних угрозах для США, который подготовил Комитет исследований республиканской партии, сообщает российское издание finanz.ru.

В документе, выдержки из которого приводит The Washington Examiner, представитель Луизианы Майк Джонсон и избранный от Южной Каролины Джо Уилсон предлагают признать Россию государством-спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла», запрещенной в РФ группировки «Талибан», а также праворадикального «Русского имперского движения», которое в апреле 2020 года было включено Госдепом в список террористический организаций.

США, как говорится в докладе, следует добиваться отключения России от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, при необходимости наложив санкции на саму организацию до тех пор, пока она не исключит РФ из состава своих членов.

Кроме того, предлагают авторы доклада, нужно ввести максимально возможный уровень санкций против Внешэкономбанка, который выступает агентом правительства РФ по операциям с внешним долгом и валютными резервами. ВЭБ, по идее конгрессменов, следует поместить в SDN-list - «черный список» американского Минфина, запрещающий любые операции и де-факто блокирующий возможность проводить долларовые расчеты.

Наконец, пакет следует дополнить вторичными санкциями против компаний, которые сотрудничают с Россией в реализации нефтегазовых проектов, говорится в докладе. Речь идет о том, чтобы штафные меры, связанные с запретом на поставки оборудования, действовали не только в отношении российских госкорпораций, но распространялись бы на всю цепочку возможных посредников.

На прошлой неделе, напомним, сенаторы США объявили о подготовке законопроекта в отношении расширения санкций против газопровода «Северный поток 2» который, по мнению Вашингтона, может усилить экономическое и политическое влияние Москвы в Германии и других европейских странах.

Парламент Германии выразил опасения по поводу вмешательства США во внутреннюю политику Германии и пригрозил ответными пошлинами на импорт СПГ из США.