Єврокомісія надала Україні 500 млн євро позики
|10:45 11.06.2020
|Украина
Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.
Про це у середу оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".
"Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи", - прокоментував виділення коштів Денис Шмигаль у своєму Twitter.
Єврокомісія схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги 29 травня.
Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС.
Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики.
Виділення макрофінансової допомоги було прив’язане до співпраці України з МВФ. Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів.
Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.
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