Спеціалізоваа антикорупційна прокуратура України повідомила про підозру трьом чиновникам Одеської міської ради та підприємцю в незаконному заволодінні грошима.

Чиновники і власник фірми продумали і реалізували схему з купівлею 141 га землі для розширення території місцевого кладовища. Вони оцінили ділянку в 146 млн грн, тоді як його реальна ціна була близько 15 млн грн, пише ZN,UA.

Вони незаконно заволоділи 131 млн грн, вивели їх і реалізували по ряду суб'єктів господарювання.

Директору департаменту комунальної власності, голові постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. А підприємцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У травні САП повідомляла, що заступника голови Державного агентства водних ресурсів України судитимуть за хабарництво і сприяння передачі підприємству водосховища Київської області. Чиновник незаконно отримав $ 8 тис.

Зараз прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав справу до суду, де його будуть розглядати по суті.