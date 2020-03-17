Группа "Новороссийский морской торговый порт", крупнейший портовый холдинг России, в январе-апреле 2020 года увеличила консолидированный грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% — до 45,872 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба группы, пишет издание Порты Украины.

Перевалка наливных грузов выросла на 6,4% — до 38,176 млн тонн. В том числе переработка сырой нефти увеличилась на 6% — до 24,09 млн тонн, нефтепродуктов — на 6,8%, до 13,666 млн тонн. Перевалка КАС (карбамидно-аммиачной смеси) сократилась на 9,3% — до 223 тыс. тонн. Переработка масла выросла на 93,1% — до 196,1 тыс. тонн.

Переработка навалочных грузов снизилась на 16,2% — до 2,285 млн тонн. В том числе перевалка железорудного сырья увеличилась на 59,9% — до 1,549 млн тонн, угля — на 5,6%, до 458,7 тыс. тонн, химических грузов — на 12,6%, до 249,3 тыс. тонн. Перевалка других рудных грузов сократилась на 73,4% — до 23,7 тыс. тонн, сахара и прочих грузов — на 98,2%, до 4,5 тыс. тонн.

Перевалка генеральных грузов снизилась на 27,3% — до 3,639 млн тонн. В том числе переработка черных металлов и чугуна сократилась на 30,5% — до 3,176 млн тонн на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции. Перевалка лесных грузов снизилась на 65,1% — до 41 тыс. тонн. Переработка цветных металлов выросла на 27,7% — до 372,8 тыс. тонн на фоне высокой активности на рынке алюминия. Перевалка скоропортящихся грузов увеличилась на 93,1% — до 48,6 тыс. тонн.

Контейнерооборот сократился на 23,2% — до 175 418 TEU на фоне уменьшения объема трафика груженых импортных контейнеров, в том числе — из-за начала коронакризиса.

Согласно сообщению, переработка прочих грузов выросла 74,2% — до 122,1 тыс. тонн.

Группа НМТП — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Группа объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ».

Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть». Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP).

Группа НМТП в 2019 году увеличила грузооборот по сравнению с 2018 годом на 7,8% — до 142,5 млн тонн.