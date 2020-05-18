Одесский морской порт во вторник, 9 июня, принял два танкера, которые доставили импортные грузы нефти и дизельного топлива.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, пишет издание Порты Украины.

В частности, около полуночи у причала №2-Н ошвартовался большегрузный танкер Cнrysanthemum (флаг — Багамы), который доставил 76,1 тыс. тонн нефти сорта WTI из американского Хьюстона. Это вторая поставка нефтяного сырья этого сорта в Украину.

Ранее, около 19:00, к причалу №5-Н был поставлен танкер Meteora (флаг — Италия), доставивший 33 тыс. тонн дизельного топлива из греческого порта Элефсис.

По информации главной диспетчерской администрации порта, в ближайшие дни ожидается постановка еще одного танкера, который зайдет в нефтегавань за 11 тыс. тонн мазута. С учетом этого судна, объем перевалки нефти и нефтепродуктов в порту за неполные шесть месяцев текущего года составит около 874,9 тыс. тонн, что существенно превысит аналогичный показатель первого полугодия прошлого года — 625,6 тыс. тонн.

При этом одесские портовики уже много лет уверенно держат первенство по объемам перевалки контейнеров и этой весной вышли на первое место по показателю перевалки металлопродукции.

В мае 2020 года Одесский порт принял танкер Umlma, который впервые доставил в Украину партию нефти WTI из США. В начале июня АО «Укртранснафта» начала транспортировку партии сырья по трубопроводной системе на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.